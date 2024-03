Prevenire crisi finanziarie, intesa tra Anci e Corte dei conti

Anci Sicilia e sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti hanno firmato, oggi pomeriggio, un protocollo d'intesa finalizzato ad attivare azioni congiunte per prevenire crisi finanziarie nei Comuni siciliani e a migliorare l'efficienza amministrativa, nell'ambito degli investimenti realizzati con i fondi del Pnrr.

L'accordo, firmato dai due presidenti Paolo Amenta e Salvatore Pilato sancisce la massima collaborazione fra le due istituzioni che si occuperanno, in particolare, della gestione dei dati informativi ed economico-finanziari con particolare riferimento alla attuazione del Pnrr e dell'avvio di sessioni formative specifiche indirizzate agli amministratori, ai funzionari e ai revisori degli Enti locali iscritti nelle Sezioni provinciali.

Compito della Sezione Siciliana della Corte dei Conti sarà facilitare e semplificare le modalità di accesso alle informazioni amministrative e contabili inserite nel sistema Con.Te. e realizzare un data-base, che verrà costantemente aggiornato, con tutte le informazioni provenienti dagli organi di revisione delle autonomie territoriali. L'Anci Sicilia curerà, invece, il monitoraggio degli Enti con particolari criticità finanziarie e l'organizzazione di eventi formativiperiodici dedicati alla diffusione di aggiornamenti professionali nei confronti degli operatori del settore e degli amministratori locali.

"Gli incontri formativi, ai quali parteciperà un delegato designato dalla Corte dei Conti Siciliana - dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Anci Sicilia - serviranno ad illustrare il funzionamento del sistema dei controlli anche attraverso un'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale".

"Il protocollo d'intesa è finalizzato ad azioni più efficaci per prevenire le crisi finanziarie dei Comuni e per garantire la trasparenza dei bilanci e la tracciabilità nell'efficiente impiego delle risorse provenienti dal Pnrr", afferma Pilato.





