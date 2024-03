Enogastronomia: lettori "All food Sicily" premiano eccellenze

L'enogastronomia siciliana e le sue eccellenze premiate dai lettori della testata web "All Food Sicily" con un sondaggio che si è concluso nelle scorse settimane. La premiazione, ieri, a Palazzo dei Normanni con l'attribuzione dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti nell'Isola. I vincitori per categoria di questa prima edizione della manifestazione: Giusina Battaglia, personaggio tv dell'anno, protagonista su Food Network della trasmissione "Giusina in Cucina"; bartender dell'anno Gianfranco Sciacca del Bacio Elitè di Bagheria (Palermo); panificatore dell'anno Francesco Arena di Messina; food manager Danilo Li Muli, patron di Ke Palle a Palermo; pasticcere dell'anno Mario Fiasconaro dell'azienda di Castelbuono (Palermo); enologo Maria Carella dI Cantine Nicosia di Trecastagni (Catania); chef Pino Cuttaia del ristorante stellato La Madia di Licata (Agrigento); pizzaiolo Sergio Russo della pizzeria Verace Elettrica di Milazzo (Messina); produttore Luisa Agostino dell'azienda La Paisanella di Mirto (Messina); oste Peppe Bonsignore dell'Oste e il Sagrestano di Licata (Agrigento).

"Il premio nasce dalla volontà di dare valore e visibilità mediatica all'importanza strategica del settore enogastronomico e turistico in Sicilia - dicono gli organizzatori - la cerimonia ha visto protagonisti, uomini e donne che, nel corso degli anni, in diversi settori, si sono distinti per il loro operato e sono riusciti a portare in alto il nome della Sicilia, riconosciuta terra di eccellenze". Per queste ragioni, sono stati conferiti riconoscimenti anche al mondo dell'horeca, dell'accoglienza di lusso e delle filiere produttive agroalimentari siciliane.





