Elipista ospedale Civico Palermo dedicata a Emanuela Tumbarello

Da oggi l'elipista dell'azienda ospedaliera Arnas Civico Di Cristina di Palermo è intitolata ad Emanuela Tumbarello, anestesista e rianimatrice del 118 che ha lavorato per circa 20 anni nella struttura ospedaliera, deceduta il 19 febbraio dello scorso anno a soli 49 anni. "E' una testimonianza dell'umanità straordinaria, dei meriti e delle doti umane di una ragazza solare che ha amato il suo lavoro, svolto orgogliosamente anche nel soccorrere i migranti nell'isola di Lampedusa dove ogni mese si recava in servizio con l'elicottero del 118", ha detto Walter Messina, commissario straordinario dell'Arnas Civico-Di Cristina, in mattinata, nel corso della cerimonia alla quale hanno preso parte, tra gli altri, anche il prefetto di Palermo Massimo Mariani, l'assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, il dirigente del Dasoe Salvatore Requirez e i vertici delle forze dell'ordine.

Nell'ottobre 2022, la dottoressa Tumbarello aveva contribuito a soccorrere e ad assistere una bimba migrante di soli 2 anni, partita con la madre dalla Tunisia per raggiungere le coste della Sicilia a bordo di un gommone, che durante la traversata aveva perso la rotta. La piccola durante il viaggio aveva rischiato di morire. Appena arrivata al punto medico dell'isola, le sue condizioni erano subito apparse critiche ed era stata rianimata dalla Tumbarello, coadiuvata da personale sanitario del 118 e con un elicottero era stata portata insieme alla madre a Palermo all'ospedale dei bambini. La foto della targa commemorativa - scoperta alla presenza dei genitori - ritrae Emanuela Tumbarello proprio con la bambina salvata. A seguire è stato inaugurato, sempre all'Arnas Civico, un murale realizzato negli uffici della centrale operativa del 118 dalle studentesse e dagli studenti del liceo artistico "D.Almeyda-Crispi" di Palermo. Un'opera artistica di 26 metri dal titolo "Con il cuore", che racconta il lavoro degli operatori del 118 al servizio della comunità.



