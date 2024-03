Ha un chilo di crack e 200 grammi di cocaina , arresto

Un pusher 22enne che in sella ad uno scooter trasportava un chilo di crack e 200 grammi di cocaina è stato arrestato a Catania dai carabinieri prima che potesse consegnare la droga. Quello di crack è tra i sequestri più consistenti compiuti negli ultimi anni in provincia di Catania.

I militari, appreso che il giovane, già noto per vicende giudiziari connesse col giro di stupefacenti, avesse allestito nel quartiere una florida attività di spaccio 'a domicilio' in sella al suo scooter, lo hanno bloccato in via Curia prima che entrasse nell'atrio di un palazzo dopo aver prelevato una busta dai bauletto del suo mezzo.

L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari.



