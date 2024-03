Spacciatore con un chilo di droga in garage, arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di droga da Carabinieri del nucleo Investigativo. Nella sua casa, nel Villaggio Sant'Agata, aveva alcune dosi già pronte di marijuana e cocaina, ma nel suo garage, tra le cianfrusaglie e gli attrezzi da pesca, nascondeva un involucro con circa 100 grammi di cocaina e una borsa con otto panetti di hashish del peso complessivo di quasi 900 grammi. I panetti erano ricoperti da un involucro con sopra un disegno raffigurante una donna in una piantagione di marijuana. Carabinieri hanno anche sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilance digitali e un quaderno con nomi e cifre verosimilmente riconducibili agli introiti dell'attività illecita.

Il gip ha convalidato l'arresto disponendo per il 43enne la misura cautelare della custodia in carcere.



