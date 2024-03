Ismett: Schifani, 'donazione organi priorità mio governo'

"Il governo regionale è impegnato con costanza e determinazione a garantire il diritto alla salute e l'appropriatezza e la tempestività delle cure nei confronti dei propri cittadini. La donazione degli organi, con tutti gli aspetti connessi, rappresenta una priorità del mio governo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo a Palermo alla giornata in cui l'Ismett celebra il traguardo dei 3mila trapianti in 25 anni di attività sanitaria.

"Una cooperazione forte fra l'assessorato salute ed il Centro regionale dei trapianti - ha proseguito - ha permesso il conseguimento di una maggiore credibilità in relazione alle attività di promozione e divulgazione della cultura della donazione degli organi. L'Ismett ha contribuito in maniera efficace e concreta al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, mettendo a disposizione professionalità e competenze con il proprio autorevole centro trapianti". "La piena sintonia che si è venuta a determinare fra gli organi regionali e l'Ismett - ha sottolineato Schifani - ha permesso di salvare vite umane e di assicurare prestazioni di eccellente qualità con incremento sensibile dei trapianti. La nostra regione può vantare in Ismett un centro trapianti multiorgano di riferimento internazionale come dimostrano i risultati dei vari programmi di trapianto".



