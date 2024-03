La Loggia, mio padre progettò lo sviluppo della Sicilia

"Quando fu presidente della Regione, mio padre, Giuseppe La Loggia, presentò tredici disegni di legge, tutti finanziati, per un progetto organico dello sviluppo della Sicilia". Lo dice Enrico la Loggia, a margine della tavola rotonda che si sta svolgendo all'Assemblea regionale siciliana su "Il pensiero di Giuseppe La Loggia e il sistema delle Autonomie differenziate 1994/2024: l'attualità di una visione non divisiva", a trent'anni dalla morte del padre.

"Mi piace dire che, se solo la metà di quelle cose che lui aveva sognato si fossero realizzate, oggi la Sicilia sarebbe come la California - conclude La Loggia - purtroppo, dopo di lui nessuno ha saputo continuare il suo compito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA