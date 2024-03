Istituito a Favignana il garante della persona con disabilità

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato oggi all'unanimità la proposta dell'amministrazione comunale per l'istituzione della figura del garante della persona con disabilità per fornire un sostegno completo e integrato ai diversamente abili e alle loro famiglie.

La nuova figura avrà il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità, promuovendo l'accesso equo ai servizi e alle opportunità.

"L'istituzione del garante rappresenta un importante passo in avanti verso l'inclusione e il rispetto dei diritti dei soggetti con disabilità - dice l'assessore comunale Monica Modica con delega alle Politiche sociali. - Questa figura sarà un punto di riferimento essenziale per garantire che i soggetti con disabilità abbiano accesso ai servizi e alle risorse necessarie per condurre una vita piena e soddisfacente".

"Con l'istituzione del garante il Comune di Favignana rafforza il suo impegno verso l'equità e l'inclusione - dice il sindaco Francesco Forgione - "Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto e il Consiglio comunale per lo spirito unitario che ha consentito l'adozione di questo importante atto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA