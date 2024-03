Furti di energia elettrica a Palermo, 12 denunce e un arresto

I carabinieri hanno denunciato 12 persone per furto di energia elettrica a Palermo; un commerciante è stato anche arrestato. I controlli sono scattati insieme al personale Enel. I militari della stazione di Brancaccio hanno denunciato 4 uomini, residenti in via Padre Annibale di Francia, dove sono stati trovati allacci abusivi alla rete elettrica. Sempre a Palermo, in via Bennici, i militari della stazione Scalo hanno accertato che 8 abitazioni erano totalmente prive di contratti di fornitura elettrica. In provincia, a Santa Flavia, i carabinieri hanno controllato numerosi esercizi pubblici, scoprendo che un commerciante avrebbe collegato con un allaccio abusivo il suo negozio di generi alimentari alla rete elettrica. Per lui sono scattate le manette e l'arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese.

Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato, con una pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione.





