A Catania la prima per il corto Il Sesto Sigillo

Sarà proiettato in prima nazionale mercoledì 6 marzo alle 10 nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti di Catania il cortometraggio Il Sesto sigillo, del regista ucraino Georgii Biloshytskyi, opera che parla della guerra in Ucraina nel racconto di Tatyana, una donna costretta dall'emergenza del conflitto con la Russia a fare una scelta drastica. La proiezione avverrà nell'ambito di un progetto dal titolo Conversazione intorno alla guerra tra estetica cinematografica e riflessioni geopolitiche, curato da Ornella Fazzina per porre l'attenzione della comunità studentesca e accademica in generale sull'emergenza della guerra in Ucraina, giunta al secondo anno.

Biloshytskyi, 63 anni e già premiato al Festival del Cinema di Milano nel 2015, sarà collegato in video conferenza dalla città ucraina di Vinnytsia. Con lui parteciperanno all'incontro il regista teatrale e cinematografico Daniele Salvo (da remoto), il filosofo Elio Cappuccio, Gianpiero Vincenzo, docente dell'Accademia, e una cultrice di origine ucraina, Dariia Ruggieri Chorna. La proiezione e il dibattito saranno introdotti dai saluti dei vertici dell'Accademia: la presidente Lina Scalisi e il direttore Gianni Latino.



