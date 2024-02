A Palermo congresso dei dentisti sulle innovazioni tecnologiche

La sezione provinciale di Palermo dell'Associazione nazionale dei dentisti (Andi), l'1 e il 2 marzo ha organizzato un congresso al Marina convention center del Molo trapezoidale, che ha come responsabile scientifico Giuseppe Bavetta, sulla "Quotidianità odontoiatrica supportata dai nuovi protocolli e innovazioni tecnologiche".

I lavori saranno aperti alle 15 con la relazione di Adriano Bartoli sulle novità che riguardano la medicina estetica (l'autorizzazione a questo tipo di trattamenti, da parte dei dentisti, è recente). Una branca di rilevante importanza, che riguarda, per esempio, interventi sul tono muscolare delle labbra, che determinano la copertura dei denti e l'espressione del sorriso dei pazienti.

Emanuele Ambu parlerà di endodonzia, che consente, grazie alla tecnologia 3D, di studiare il percorso dei nervi in interventi come la devitalizzazione dei denti, con l'ausilio di microscopi. Una tecnica che migliora le prestazioni e accorcia i tempi.

Il giorno successivo il congresso si apre alle 8.30 con la relazione di Benito Capobianco sui trattamenti laser assistiti, che permettono un'efficace gestione degli interventi in zone particolarmente vascolarizzate, con guarigioni rapide grazie al fatto che la tecnica associa taglio e coagulazione nello stesso tempo.

Fausto Santoro illustrerà le tecniche della rigenerazione ossea 5.0, e Giuseppe Genduso relazionerà sulla corretta diagnosi e gestione del paziente affetto da malattia parodontale (come le lesioni gengivali) e il suo impatto sulla prognosi a lungo termine. Infine, Luca Briccoli si soffermerà sul "ruolo della protesi digitale e dello scanner intraorale nell'era della bulimia informatica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA