Consegna 'itinerante' di droga a Catania, 2 arresti

Due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati arrestati a Catania dai carabinieri mentre consegnavano marijuana per le vie della città a bordo di una Lancia Delta. La loro auto è stata bloccata in viale Mario Rapisardi dopo che i militari avevano assistito a due consegne. Tra la droga che avevano con loro e quella sequestrata in casa del 22enne i carabinieri hanno sequestrato quasi un chilo e mezzo di marijuana.

Il 19enne, che era alla guida dell'auto, è aveva in tasca 50 euro. Il passeggero 22 enne è stato trovato con 3 dosi di marijuana negli indumenti intimi; altri 260 grammi della stessa droga erano in una busta della spesa che aveva in mano. In casa del 22enne i carabinieri hanno trovato un ulteriore consistente quantitativo di marijuana: quattro sacchetti con 150 grammi di marijuana, 5 buste termosaldate piene di marijuana con 1 kg di marijuana, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dopo la convalida del provvedimento da parte del Gip i due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA