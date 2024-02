Cinema: Chiesa Nostra, dai rapporti agli scontri con i boss

Il potere mafioso e quello religioso si sono a volte intrecciati in un rapporto ambiguo che la Chiesa non tollera più. Il tema è rivisitato da Antonio Bellia nel documentario "Chiesa Nostra" che il 5 marzo sarà presentato in anteprima a Palermo al cinema Rouge et Noir. La sceneggiatura, che nasce da una collaborazione tra il regista e il giornalista Francesco La Licata, ricostruisce pagine di complicità alle quali si è contrapposto, negli ultimi tempi l'impegno di tanti vescovi e di tanti preti di frontiera.

Qualcuno, come don Pino Puglisi, ci ha rimesso la vita. A partire dall'anatema di Giovanni Paolo II che nel 1993 nella Valle dei Templi sfidò i mafiosi e li invitò a convertirsi, la Chiesa ha avviato un nuovo percorso culminato con la svolta di papa Francesco che ha portato alla scomunica dei mafiosi: la loro condotta viene considerata fuori dallo spirito del Vangelo e dalla pratica cristiana. "Chiesa Nostra" esplora un terreno insidioso e collega la ricostruzione storica alla rappresentazione filmica, la memoria all'attualità, le immagini di archivio e le illustrazioni animate di Vito Bonomolo. L'interpretazione è affidata a Pippo Delbono che già ha interpretato, con la regia di Antonio Bellia, la figura del direttore Vittorio Nisticò nel docufilm "La corsa dell'Ora".

Si ripercorrono le celebrazioni delle feste patronali, con la presenza dei "padrini" alle processioni, e il rito dell'affiliazione a Cosa nostra, compiuto bruciando un santino.

Vengono ancora messe a fuoco le processioni diventate nel tempo occasioni per omaggiare i boss e per questo portate al centro delle indagini delle forze di polizia e della magistratura. Lo sguardo su simboli, feste e rituali fa emergere una chiara distorsione dei valori cristiani messa in atto dalla mafia. Il documentario, prodotto dalla World Video Production, raccoglie le testimonianza di esperti, rappresentanti delle istituzioni, uomini di Chiesa che offrono un contributo di analisi sulla rete di influenze tra la Chiesa e la mafia.



