Aeroporto Falcone Borsellino, in estate 90 destinazioni

Sono 90 le destinazioni che collegheranno 26 paesi con l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 26 rotte nazionali e 64 internazionali e 35 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano. Nella nuova stagione estiva (Summer 2024), ad affacciarsi sul Falcone Borsellino anche i nuovi collegamenti per New York (Neos Air, a partire dal prossimo 9 giugno), Poznan (Ryanair) e Brest (Volotea), mentre Porto (easyJet) raddoppia la frequenza. C'è anche il potenziamento da quattro a sei frequenze settimanali del Palermo-Istanbul di Turkish Airlines. La compagnia aerea Ryanair mantiene tutto l'operativo della scorsa estate e aggiunge la rotta polacca Poznan, per un totale di 41 rotte e 5 aeromobili basati; aumenta le frequenze su oltre 15 rotte esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna. La stagione estiva si annuncia molto intensa, con una crescita importante di voli e passeggeri. L'andamento positivo degli ultimi due anni ha coinciso con la crescita degli indici economici e infrastrutturale dell'aeroporto. Il 2023, infatti, si è chiuso con un consuntivo di 8.089.232 passeggeri (5.710.761 viaggiatori nazionali - che ha inciso per il 70,60% e 2.378.471 viaggiatori internazionali - 29,40%) un milione in più del 2022.



