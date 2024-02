Arsenale clan Assinnata scoperto nel Catanese, un arresto

Un arsenale di armi clandestine - tra cui tre Kalashnikov - e con matricola abrasa perfettamente funzionanti e di numerosi proiettili riconducibile al clan Assinnata di Paternò, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania è stato scoperto dai Carabinieri in un fondo delle campagne di Paternò, in contrada Coscia del Ponte. I militari dell'Arma hanno arrestato il proprietario del fondo, un allevatore 72enne, per detenzione di armi da guerra e clandestine e relativo munizionamento, aggravati dall'avere favorito la mafia.

Armi e munizioni erano contenuti in un fusto in plastica nascosto sottoterra a più di due metri di profondità. La perquisizione ha richiesto l'intervento anche di mezzi meccanici per rimuovere ostacoli fissi. La perquisizione, disposta dalla Direzione distrettuale antimafia, è stata compiuta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi del 12/mo Reggimento Sicilia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia.

L'arsenale era composto da tre mitragliatrici Kalashnikov Ak-47; una pistola mitragliatrice Zastava; una pistola mitragliatrice Uzi; una pistola automatica e 4 semiautomatiche Beretta; 263 proiettili calibro 7,62; 237 calibro 9 x 21; 73 calibro 9 luger; 19 calibro 38 special; 12 calibro 7,65.

Sequestrati anche nove caricatori vuoti per Kalashnikov; sette caricatori vuoti per pistola semiautomatica calibro 9 x 21; due caricatori vuoti per pistola semiautomatica calibro 7,65; cinque caricatori vuoti per mitragliatrice Skorpion; un caricatore vuoto per mitragliatrice Uzi; un caricatore monofilare vuoto ed un silenziatore per arma da fuoco. Tutto il materiale è stato sequestrato e inviato al Ris di Messina. Il 72enne è stato rinchiuso nel carcere di Bicocca. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA