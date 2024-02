ScN: Lo Giudice eletto coordinatore in Sicilia

Si è svolto a Palermo il coordinamento regionale del movimento politico Sud Chiama Nord che ha eletto, per acclamazione, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e la segreteria regionale. I lavori sono stati coordinati dal sindaco di Messina Federico Basile.

Lo Giudice ha detto: "Oggi, siamo il primo partito in Sicilia.

Questo non può essere considerato un traguardo, ma deve essere un punto di partenza. Dobbiamo dimostrare in ogni competizione elettorale che siamo sempre la prima forza politica in Sicilia, dando a Cateno la legittimità di essere eletto presidente della Regione Siciliana. Anche in questa occasione che riguarda il coordinamento, abbiamo una grande responsabilità di fronte a noi. Dobbiamo portare avanti il movimento, farlo crescere. Siamo riusciti a superare i 15.000 tesserati , costruendo una rappresentanza territoriale forte e concreta, composta da persone serie, determinate e che amano davvero la nostra terra e il nostro movimento". Durante l'assemblea è stato dedicato un momento di cordoglio per la morte del padre del leader del movimento, Cateno De Luca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA