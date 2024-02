Manifestazione contro la guerra in Palestina a Palermo

"Mentre gli appelli al cessate il fuoco ci sembrano delle mere dichiarazioni di principio da parte delle cancellerie internazionali; in questo momento gli unici sforzi sono rivolti ad incrementare le criticità belliche ed introdurre nella società europea forme di controllo e repressione sempre più autoritarie puntando ad una militarizzazione della vita quotidiana." Si legge in una nota dell'Assemblea No Guerra che oggi ha organizzato una manifestazione davanti alla sede della Leonardo SpA di Palermo.

"Gli eventi del 7 ottobre, con la conseguente carneficina sistematica del popolo palestinese, aprono anch'essi una riflessione verso chi, da entrambe le parti, scende nelle piazze a manifestare contro l'uso della violenza. - prosegue - Siamo solidali con la lotta del popolo palestinese e solidali con chi, dentro lo stato di Israele, rifiuta la logica del massacro, in particolare i militari israeliani che si rifiutano uccidere civili inermi. La guerra non è lontana da casa nostra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA