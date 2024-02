Sociologo spiega il Palermo calcio a universitari Manchester

All'Università di Manchester si studia la squadra di calcio del Palermo e i colori rosanero.

Alla Metropolitan University insegna Alessio Norrito, palermitano docente di Sociology and Management of sport, formatosi tra la Sicilia, l'Inghilterra, la Scozia e la Cina, che tiene il corso su "Esperienza del consumatore sportivo". Norrito della sua passione per il calcio ha fatto una carriera professionale internazionale, dopo la laurea alla University of Westminster di Londra, le esperienze alla Donghua University di Shanghai, all'università di Edimburgo e il dottorato alla Loughborough University, l'università numero uno al mondo per lo sport.

Norrito studia scenari, interpreta dati, spiega con parole semplici teorie complesse. Partendo da un concetto comprensibile a tutti: "La scintilla è la magia della maglia rosanero.

Associarla a celebrità di fama internazionale, come Dua Lipa e Jason Momoa, è un modo forse poco romantico, ma certamente funzionale per accendere un interesse in milioni dei loro follower e per iniziare quello che tecnicamente viene detto "percorso di consumatore", spiega il docente.

Ma la sociologia, come il marketing, non è una scienza immediata. I risultati richiedono tempo, hanno step precisi. "Il primo è l'esposizione iniziale, che altro non è che l'iniziazione al prodotto finale, in questo caso il brand Palermo. Solo quando l'esposizione acquista il carattere della ripetitività, l'osservatore può diventare consumatore. - osserva il professore - Non è un procedimento che si perfeziona dall'oggi al domani, ma nel tempo può verificarsi la fidelizzazione dell'utente, che acquista online la maglia nello store ufficiale o segue le partite della squadra calcistica.

Il segreto, per Norrito, è proprio la maglia rosanero: "I colori rosa e nero, inclusivi e quasi opposti, suscitano una fascinazione immediata. Essere i migliori è una variabile che può essere condizionata dagli eventi e dal tempo, ma essere unici è un qualcosa che nessuno può togliere a quei colori. Ecco, la maglia del Palermo è unica e rappresenta il principale asset della squadra.



