Remo Anzovino torna all'Agricantus di Palermo

Torna dopo un anno all'Agricantus di Palermo Remo Anzovino per presentare, tra parole e musica, il suo ultimo album "Don't forget to fly". Il compositore e pianista friulano si esibirà in due date, il 20 e il 21 febbraio, a "grande richiesta". Tanto che la prima data - quella di domani martedì 20 febbraio - richiedendone una seconda fissata per mercoledì 21 febbraio, sempre alle 21.

"Sono veramente felice di tornare a suonare a Palermo, al Teatro Agricantus, per il tour del mio disco "Don't forget to fly" - confessa Anzovino in un video registrato ad hoc per annunciare le due date -. Saranno due concerti - molto forti dal punto di vista della espressione emotiva perché nella prima parte suonerò interamente la suite del disco "Don't forget to fly", dando quasi la sensazione tattile di volare, e sviluppando attraverso la musica l'immaginazione del pubblico. Nella seconda parte suonerò i brani più importanti tratti dai miei dischi di studio e dalle colonne sonore cinematografiche più importanti, quindi suonerò temi da "Van Gogh", da "Frida Khalo", da "Monet" e da tanti altri film".

Il legame di Anzovino con Palermo è stato sempre molto forte da quando nel 2012 scrisse il brano "Quattrocanti" da lui definito allora «Un inno a Palermo come centro della cultura mondiale, canale di scorrimento del meticciato culturale".

Uscito a maggio del 2023, "Don't Forget to Fly" è stato votato da Fabrizio Basso di Sky Tg24 come miglior disco dell'anno perché "il suo invito a vivere la seconda vita di Icaro è di una bellezza siderale, è il tappeto volante che ognuno di noi desidera ai piedi del letto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA