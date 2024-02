Investito da auto a Catania, muore dopo 6 giorni in ospedale

Un 84enne è morto nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato sei giorni fa per le ferite riportate durante un incidente stradale. L'uomo, mentre attraversava sulle strisce pedonali il viale Vittorio Veneto, all'incrocio con via Fontanelle, era stato investito da un'auto. Aveva rifiutato le cure del 118 e il suo investitore lo aveva accompagnato in ospedale, lasciandolo all'ingresso del pronto soccorso del Cannizzaro, senza fornire le sue generalità né chiarimenti sulla dinamica dell'accaduto.

Agenti del Commissariato Borgo Ognina che hanno avviato le indagini del caso, dopo avere visto le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'ospedale hanno identificato l'investitore, che ha riconosciuto le proprie responsabilità.

Rilievi sono stati eseguiti anche sulla sua auto, che è stata sequestrata. Sulla base di quanto accertato, la Polizia ha denunciato il guidatore dell'auto per omicidio stradale



Riproduzione riservata © Copyright ANSA