Caretta caretta morta nel Siracusano, ingerì palamito

Un giovane esemplare di tartaruga marina della specie 'Caretta caretta' è stato trovato senza vita lungo la costa dell'Area marina protetta del Plemmirio, nel Siracusano, dall'ambientalista Sebastian Colnaghi, che ha avvertito la Guardia Costiera. Per Colnaghi, di recente nominato da Legambiente ambasciatore del progetto 'Tartalove' a difesa delle tartarughe marine, la morte è stata causata dall'ingestione di un palamito, un attrezzo da pesca costituito da una lunga lenza alla quale vengono applicati dei fili di nylon che culminano in un amo. "Ancora un animale vittima dell'inquinamento e dell'incuria dell'uomo. Questa giovane tartaruga - dice Colnaghi - è stata portata a riva dalla mareggiata e l'ispezione esterna ha rivelato la presenza di un pericoloso palamito che fuoriusciva dalla bocca. Bisogna agire per preservare la specie".



