Si conclude oggi il Carnevale di Sciacca

Si conclude oggi, con l'ultimo giorno di sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, il Carnevale di Sciacca (Agrigento). Già da stamattina il corso dove si svolge la festa, in località Perriera, è stato raggiunto da numerosi visitatori, provenienti soprattutto dall'Agrigentino, dal Palermitano e dal Trapanese. Si annuncia un alto numero di presenze.

Attorno alla manifestazione sono in programma diverse iniziative collaterali, tra le quali visite al Museo del Carnevale di Sciacca e momenti di intrattenimento per i bambini.

Il corteo mascherato parte alle 16. Per la prima volta sarà già alla fine dello spettacolo di stasera che si conoscerà il carro vincitore, su cui gli organizzatori hanno promosso anche il voto popolare.

Tra i temi dei carri allegorici in concorso, trasformati in interpretazioni satiriche, la politica locale, le fake news e i talent show musicali.



