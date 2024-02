Prosegue controllo interforze nelle zone della Movida a Palermo

Anche questo fine settimana sono stati condotti a Palermo i consueti controlli congiunti svolti da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell'Asp, riconducibili al protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto".

L' attività ha interessato in particolare le aree della movida: via Isidoro la Lumia e le zone nevralgiche della Vucciria. Posti di controllo sono stati effettuati nelle vie Quintino Sella, Simone Corleo e Turati, e nelle piazze Nascè e Don Sturzo oltre che nel quartiere Partanna-Mondello, in viale dell'Olimpo, viale Sandro Pertini e Piazza Castelforte.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all'abuso di sostanza alcoliche . Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi pubblici esercizi in ordine al possesso dei requisiti di legge. In un esercizio commerciale della Vucciria sono state riscontrate irregolarità concernenti il mancato rispetto della normativa relativa all'autocontrollo Haccp, sono in corso accertamenti circa la staticità strutturale del tetto. L'attività commerciale è stata sottoposta a sequestro amministrativo e penale.

Nel corso dell'operazione sono state controllate compessivamente 419 persone e 240 veicoli, elevate 104 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della strada.

I servizi di controllo del territorio ad "Alto Impatto " avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA