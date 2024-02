Pregiudicato ucciso davanti casa nel Siracusano

Un uomo è stato ucciso questa mattina cion colpi d'arma da fuoco a Lentini, nel Siracusano. La vittima è Sebastiano Palermo, 38 anni, sorvegliato speciale, colpito da diversi colpi di pistola sparati in faccia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il killer avrebbe atteso la vittima sotto casa, in via Novara: appena l'uomo ha varcato il portone dell'immobile è stato freddato.

Alcuni passanti hanno sentito gli spari e avvisato i carabinieri. La Procura di Siracusa coordina le indagini di quella che appare come un'esecuzione in stile mafioso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA