Auto: a Taormina parte la due giorni dedicata ai Campioni Aci

Pronta a prendere il via la due giorni targata Automobile Club D'Italia dedicata ai Campioni dell'Automobilismo e del karting 2023. Tante le presenze annunciate e gli ospiti di caratura mondiale che arricchiranno la due giorni messinese sotto l'insegna ACI. Venerdì 16 la cerimonia inaugurale con la consegna del prestigioso "Premio Nino Vaccarella" e c'è grande attesa per conoscerne l'assegnazione. Saranno consegnati premi speciali alla Stampa e ad alcuni piloti che si sono particolarmente distinti. Ospiti internazionali arricchiranno l'appuntamento che porta la perla dello jonio al centro della scena. Farà gli onori di casa il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo alla presenza del Presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani per la premiazione dei Campioni Siciliani.

Sabato 17 febbraio la Premiazione dei Campioni Italiani dell'Automobilismo e del karting con tutti i Campioni italiani sul palco del Pala Congressi di Taormina, sempre con il Presidente ACI a congratularsi con i migliori interpreti della stagione agonistica 2023, unitamente ai vertici della Federazione ACI Sport.

Tra i Campioni del Gran Turismo Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, l'ennese Simone Patrinicola, la giovanissima conferma siciliana Gabriele Minì protagonista delle massime serie internazionali delle monoposto, il Campione Italiano Rally e vincitore della Targa Florio Andrea Crugnola, la leggenda della Velocità Montagna Simone Faggioli con il suo scudetto numero 17, i Regolaristi di scuola siciliana Accardo, Passanante e Moceri. Giancarlo Minardi è il nome italiano dell'automobilismo mondiale che spicca tra le personalità presenti. Ci sarà il Direttore della Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto Raffaele Giammaria. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Suzuki e Toyota le case più rappresentate alle premiazioni ACI, che saranno impreziosite dai luoghi e dalla passione sportiva che solo la Sicilia sa offrire.

Alle 16.30 di venerdì 16 febbraio la prima diretta streaming e su ACI Sport TV sarà dedicata alla Premiazione dei Campioni Siciliani, sabato 17 alle ore 16 saranno i campioni italiani a sfilare davanti alle telecamere del canale 228 di Sky e sui social della Federazione.



