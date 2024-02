Violenza di gruppo a Palermo:il 19 aprile inizia il processo

Comincerà il 19 aprile il processo in abbreviato a carico di sei giovani accusati di aver stuprato una diciannovenne palermitana, la notte dello scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. La prima udienza è stata fissata dopo la richiesta di giudizio immediato formulata dalla procura e la scelta del rito alternativo da parte degli imputati. Il settimo ragazzo che avrebbe fatto parte del branco, minorenne al momento dei fatti, è già sotto processo anche lui in abbreviato.

Gli imputati sono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA