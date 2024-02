Ordigno artigianale fatto esplodere in distributore tabacchi

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere, la notte scorsa, all'interno di un distributore automatico di una rivendita di tabacchi di via Vincenzo Giuffrida a Catania. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura che hanno allertato e chiesto l'intervento degli artificieri dopo avere trovato una bomba carta inesplosa nel secondo distributore dello stesso tabacchino. Gli esperti l'hanno rimossa, dopo avere isolato e messo in sicurezza la zona. Successivamente sul posto e intervenuta la Polizia scientifica per il sopralluogo di rito. Dopo l'autorizzazione del sostituto procuratore di turno, l'ordigno è stato trasportato in sicurezza in una cava, dove, successivamente, gli artificieri hanno provveduto alla sua distruzione. Indagini sono in corso per identificare gli autori e per accertare se sia stato un atto intimidatorio o un tentativo di furto



Riproduzione riservata © Copyright ANSA