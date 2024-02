Imprese: opportunità in Azerbaigian per le aziende siciliane

Energie rinnovabili e costruzioni.

Sono questi i settori principali che si stanno sviluppando in Azerbaigian, dove le aziende siciliane potrebbero investire. Lo dice l'ambasciatore straordinario della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, oggi in visita a Palermo, che .ha incontrato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Sul tavolo le tante opportunità per sviluppare relazioni commerciali, culturali e turistiche tra la Sicilia e l'Azerbaigian. Accompagnato dal console onorario in Sicilia e Calabria, Domenico Coco, l'ambasciatore ha poi visitato l'azienda palermitana giglio.com, marchio di moda di lusso online condotta dalla famiglia Giglio.

"I rapporti con l'Italia sono ottimi - ha detto Aslanov - L'Azerbaigian gioca un ruolo fondamentale negli scambi commerciali grazie a un grande porto che movimenta fino a 15 milioni di tonnellate di merce, ma anche cargo terminal e ferrovie, che connettono l'Asia centrale con l'Europa. Vogliamo rinnovare l'antica rotta della Seta per spostare le merci in maniera più sicura e veloce". Ma sono ambiente e clima le vere sfide del Paese. Il prossimo novembre, infatti, l'Azerbaigian ospiterà Coop29, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici, e nel Paese prende più spazio la volontà di puntare sulle energie rinnovabili. "E' prioritario diversificare la politica energetica - ha detto Aslanov - Oggi esportiamo in Europa le nostre risorse e stiamo facendo le riforme per puntare sulle rinnovabili".

Ma si punta anche alle costruzioni. "Dopo aver liberato territori occupati, ci sono enormi opportunità di lavoro in questo campo - continua l'ambasciatore - Il Governo sta investendo nelle costruzioni, dobbiamo far rinascere più di cento città, un progetto enorme. Importiamo materiale di costruzione, ma vogliamo produrre sul nostro territorio questo materiale per aiutare la ricostruzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA