Cimitero dei Rotoli a Palermo, protesta residenti quartiere

Protesta di una trentina di residenti di Vergine Maria contro i progetti dell'amministrazione Comunale di Palermo che riguardano un'area limitrofa al Cimitero dei Rotoli. Con fischietti e cartelloni hanno atteso l'arrivo del sindaco Roberto Lagalla che aveva convocato per stamani una conferenza stampa all'interno del camposanto per fare il bilancio della gestione commissariale. I residenti hanno manifestato contro il piano che prevede, tra l'altro, la realizzazione, nei pressi di via Morici, di un'area per la raccolta dei rifiuti provenienti dallo stesso cimitero. "Noi chiediamo, da anni, la finalizzazione a fini sociali della zona ex Edil Pomice per l'apertura anche di un parcheggio e di un parco giochi - afferma Giovanni Purpura, vicepresidente della Pro Loco di Vergine Maria - la nuova amministrazione ha destinato l'area a servizi cimiteriali con un'isola di smaltimento di rifiuti. Questa progettazione esclude che si possa realizzare una strada di circonvallazione che collegherebbe la via Morici e che sarebbe molto utile per la viabilità dell'intera borgata".



