Strage in famiglia: legali coppia, si dicono innocenti

"I nostri clienti sono in isolamento. Carandente ha riferito di essere stato minacciato e intimidito in carcere. Entrambi si dicono innocenti". Lo riferiscono Sergio e Vincenzo Sparti, gli avvocati di Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia indagata per aver aiutato Giovanni Barreca ad uccidere la moglie e i figli durante un esorcismo.

I due, come l'altro indagato, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip che ne dovrà convalidare i fermi.

"Sono molto religiosi, la fede è totalizzante per loro - spiegano gli avvocati - e sono molto provati".

La coppa ammette di aver conosciuto Barreca ma sostiene che si tratti di una conoscenza molto recente.

"C'è un fervore religioso totalizzante in loro - aggiungono - ma bisogna capire alcune cose, al momento non siamo entrati nel dettaglio dei fatti".

Per tutti e tre gli indagati, oltre alla convalida dei fatti, il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere.



