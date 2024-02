I carabinieri della stazione di Castelvetrano nel trapanese hanno denunciato per furto aggravato e danneggiamento un 51enne e un 20enne, padre e figlio. Sono accusati di avere sfondato, con un palo in cemento, la vetrina di un negozio di tabacchi e di avere rubato circa 5.000 euro in contanti 1.500 euro di valori. I due sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.



