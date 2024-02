Protesta trattori: manifestazione a Palermo davanti Regione

Si stanno radunano in piazza Indipendenza, a Palermo, di fronte la sede della Presidenza della Regione, gli agricoltori e gli allevatori (circa 150) provenienti da tutta la Sicilia per chiedere misure di sostegno al settore. In piazza, dove insieme con i manifestanti stanno arrivando anche decine di sindaci di comuni siciliani, ci sono cinque trattori autorizzati dalla questura. L'iniziativa di oggi, che nasce sulla scia delle manifestazioni che da settimane si svolgono in tutta Italia ed in Europa, è promossa dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca con lo slogan "San Valentino con gli agricoltori"



