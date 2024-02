Mille e una notte e Ben Ryé nella top mondiale dei sommelier

Mille e una Notte e Ben Ryé, i vini icona dell'azienda Donnafugata guidata dai fratelli Antonio e Josè Rallo, sono stati inclusi nella speciale ed inedita "World's Best Sommelier Selection", dimostrando ancora una volta di saper conquistare i palati più esigenti e di essere ambasciatori della Sicilia del vino di qualità nel mondo. La giuria, composta dai top sommelier della "World's 50 Best Restaurant" ha selezionato solo 130 vini attraverso un viaggio senza precedenti alla scoperta delle eccellenze vitivinicole internazionali. Trenta sommelier tra i più rinomati del mondo, provenienti da 4 continenti e 16 paesi diversi, si sono riuniti a Londra per degustare insieme una selezione di vini d'eccellenza. Il tasting panel internazionale è stato guidato da Josep Roca, sommelier del ristorante tre stelle Michelin "El Celler de Can Roca".

Ogni vino premiato è stato descritto in modo approfondito e avvincente. Mille e una Notte 2019 - Sicilia Doc - è un intenso Nero d'Avola unito alle sfumature del Petit Verdot e Syrah, prodotto dalle migliori uve dell'annata sulle colline di Contessa Entellina (Palermo).

Ben Ryé 2013 è un Passito di Pantelleria Doc più volte premiato in passato.



