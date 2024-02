"Madama Butterfly" torna in scena al Teatro Massimo

"Madama Butterfly", il capolavoro di Giacomo Puccini torna in scena al Teatro Massimo di Palermo venerdì 16 febbraio alle 20,00, in un'edizione del 2017, regia di Nicola Berloffa e scena di Fabio Cherstich. Sul podio il direttore musicale del teatro, Omer Meir Wellber.

La protagonista è la piccola giapponese Ciò Ciò San, interpretata da un grande soprano, Maria Agresta, che la regia ha pensato nel secondo dopoguerra, in un Giappone occupato dagli States. Il tenente Pinkerton, in scena il tenore americano Jonathan Tetelman, organizza un matrimonio all'uso giapponese, si approfitta della ragazza, senza alcuno scrupolo. Lo scenografo ha disegnato una casa per le geishe, con un sottile filo che le separa da un mondo di prostituzione, poi nel secondo atto al centro della scena ci sarà una cinepresa per proiettare film statunitensi con Bette Davis o Esther Williams, per raccontare il fascino del sogno americano, quel mondo sconosciuto che Ciò Ciò san desidera con tutte le sue forze.

La Butterfly è il primo omaggio a Puccini che il teatro gli dedica nel centenario della sua morte, il secondo sarà "Turandot". Silvia Beltrami è la fedele compagna Suzuki e il console americano, che ammonisce più volte l'ufficiale incauto e irresponsabile, è il baritono Simon Mechlinski. Butterfly alla partenza di Pinkerton rimane sola a crescere un figlio, povera e rinnegata dai parenti. La ragazza per accogliere l'identità del marito si è convertita al Cristianesimo e questo le ha fatto il vuoto attorno. Rimarrà per tre anni a osservare il mare, sulla collina di Nagasaki, per attendere il ritorno del suo ufficiale che tornerà, ma con una vera moglie americana.

Si replica fino al 24 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA