Furto in appartamento a Palermo, indaga la polizia

Un ladro acrobata ha svaligiato un appartamento in un condominio nella zona della stazione centrale. Il ladro è stato ripreso dalle telecamere.

"Ormai il nostro condominio è diventato oggetto di effrazioni continue - racconta uno dei residenti - abbiamo cambiato la serratura del portone, abbiamo migliorato l'impianto di videosorveglianza ma non basta. In quest'ultima occasione sono entrati dal cancello fino all'appartamento del primo piano dove hanno rubato attrezzature da lavoro".

Le indagini sono condotte dalla polizia a cui la vittima del furto ha presentato denuncia.



