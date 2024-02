Carnevale sociale in quartiere Borgo vecchio a Palermo

Si è svolto nel quartiere Borgo vecchio a Palermo la festa del carnevale sociale organizzata dal centro Anomalia con le mamme del quartiere cui hanno partecipato tanti bambini. Il carro del Carnevale Sociale ha attraversato il cuore pulsante del quartiere, portando in piazza quest'anno il tema "unə per tuttə, tuttə per unə" sì, con la schwa e con tutte le sue conflittualità. Come d'abitudine è stato attivato un laboratorio artistico per la realizzazione della scenografia del carro.

Al Borgo Vecchio i bambini hanno raccontato con una filastrocca la voglia di cambiamento per un mondo migliore, che consenta loro di immaginare, attraverso il modello dell'isola che non c'è, un progetto di cambiamento del borgo che c'è, di una realtà che vorrebbero più su misura, di cui vorrebbero dirsi protagonisti.

"Questa è la storia di un Vecchio Borgo, tutto tondo e rubicondo, che un giorno, non troppo lontano, è stato dall'uomo trascurato e al suo destino abbandonato. I suoi abitanti, nonostante gli sfregi dei governanti, riescono ancora a vederne gli antichi pregi: un* per tutt*, tutt* per un*: questa è del borgo la qualità e ad ogni problema la soluzione, e lo sa ben più che una generazione! Facile a dirsi, a parole, ma qui vogliamo i fatti, o signori! ...Non esistono i soldi, non esiste il lavoro, tutto è gratis e il cioccolato è il vero oro; la casa è un diritto, la salute non è un privilegio, e non c'è nessun potente da chiamare egregio; le strade sono pulite e sicure, non esistono prepotenza e arroganza, non ci sono teste dure e ogni giorno è una danza, c'è più verde e meno cemento..." dice la filastrocca La giornata si è poi conclusa con la tradizionale vampa dei Nanni e di una merenda condivisa.



