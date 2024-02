Fabbricava armi artigianali nel suo garage, arrestato

Realizzava armi servendosi di tubi, canne per fucili e materiale per realizzare i meccanismo di percussione, poi assemblava il tutto utilizzando dei video tutorial scaricati da Internet, rendendole perfettamente funzionanti. E' l'accusa contestata dalla Polizia a un 'artigiano' che, nel suo garage nel rione Sopra Fiera di Lentini, nel Siracusano, aveva realizzato una 'fabbrica artigianale di armi. Al momento non sono emersi legami tra l'indagato e ambienti della criminalità locale. L'uomo è stato arrestato da agenti del Commissariato di polizia di Lentini e, su disposizione della Procura di Siracusa, che ha coordinato le indagini, è stato condotto in carcere.

Nel garage sono stati sequestrati fucili di costruzione artigianale, parti di cartucce per fucile da caccia, proiettili e pistole giocattolo e attrezzature per la realizzazione delle armi. Trovate anche riproduzioni di pistola del tipo in uso alle Forze dell'ordine e, per questo, la polizia ipotizza che l'arrestato era in grado di modificare anche armi giocattolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA