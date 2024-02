Presentata alla Bit "A nome loro", musica contro la mafia

La seconda edizione dell'evento "A Nome Loro - musiche e voci per le vittime di mafia" si svolgerà il 25 maggio prossimo nell'area grandi eventi del Parco archeologico di Selinunte. L'annuncio della data è avvenuto alla Borsa Internazionale del turismo di Milano, alla presenza dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata.

"Grazie al finanziamento regionale ottenuto con legge la seconda edizione di "A nome loro" coinvolgerà un ampio parterre di artisti che ha condiviso il messaggio chiaro a favore delle vittime di mafia", ha detto Sade Mangiaracina. Tra le novità della seconda edizione c'è il cambio di location all'interno del Parco archeologico di Selinunte: quest'anno il palco verrà montato nell'area grandi eventi, con lo sfondo del tempio E, che potrà contenere fino a 15 mila persone. Attorno al palco verrà allestito il villaggio degli artisti dove si terranno degustazioni di prodotti tipici del territorio. "Questo evento ci permette di raccontare il nostro territorio - ha detto Flavio Leone, uno degli organizzatori - ci permette di ricordare le vittime di mafia. Ci permette di ringraziare tutte le persone che lottano ogni giorno contro la mafia".

Quest'anno, tra le collaborazioni artistiche, è già confermata quella di Mogol che verrà a Selinunte. "Per noi è straordinario avere ad "A nome loro" anche il maestro Giulio Rapetti", ha detto Sade Mangiaracina. "L'evento "A nome loro" è un modo nuovo di far conoscere il territorio - ha detto l'on. Nicolò Catania che ha presentato l'emendamento in aula per il finanziamento - attraverso la musica e un evento che vuole ricordare le vittime della mafia".

"Nei giorni dell'arresto del boss Messina Denaro si parlava di quel territorio come se tutti fossero conniventi e, invece, c'è gente buona, genuina, sana che finalmente si è sentita liberata e la libertà l'ha voluta esprimere con la musica", ha detto l'assessore Elvira Amata. Nata a poche settimane dall'arresto del boss Messina Denaro, la prima edizione di "A nome loro" si è svolta il 24 febbraio 2023.



