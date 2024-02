Il boss torna a scrivere, racconta la passione di "Marika"

E' tornato a battere sulla tastiera del computer il boss-scrittore Nino Mandalà, 83 anni, che ha scontato 7 anni e 4 mesi di carcere perchè era considerato il capomafia di Villabate con importanti entrature nel mondo politico, e ha sfornato un nuovo romanzo "Marika, anime antiche e il loro destino" (Guida editori, 16 euro, copertina dell'artista Emaresart, figlio dell'autore).

Mandalà ha già scritto "La vita di un uomo", e "Lettere a Laura dal mondo dei nessuno" una raccolta di epistole, via e-mail, tra l'autore e Laura Efrikian, attrice, scrittrice, ex moglie di Gianni Morandi, che aveva conosciuto alla presentazione del suo primo romanzo, e aveva ideato un blog su cui esprimeva anche le sue idee sulla Giustizia.

Marika è una storia di amore, passioni, dolori costruita sullo sfondo del mondo mafioso con sapienti pennellate che raccontano i profili di uomini che, si suppone, Mandalà abbia incontrato nelle carceri dove è stato recluso.

Ma qual è la forza che spinge l'autore a dedicarsi alla scrittura? "Quando ho conosciuto la sofferenza del carcere - dice Mandalà - la scrittura mi è venuta in soccorso, mi si è rivelata improvvisa e tirannica. Mi rivedo mentre, appollaiato su una realtà parallela, osservavo la mia scrittura scorrere come animata da una propria volontà e descrivere i miei stati d'animo, il mio dolore, i passi stanchi e gli sguardi spenti dei miei compagni e consolarmi, dare conforto alla mia solitudine.

Soprattutto mi ha fatto scoprire la vocazione ad una missione superiore di cui sono protagoniste le anime antiche, mi ha fatto stendere le mani e accarezzare le ferite nel costato della sofferenza dove il divino si fa toccare. Avveniva ciò che sostiene Garcia Marquez e cioè che la buona scrittura è il miglior modo di vivere".

