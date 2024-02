Opera Jago sarà installata nel cortile di Palazzo Reale

Lo scultore italiano di fama internazionale Jago, su invito della Fondazione Federico II, porterà a Palermo la sua opera "Look Down", un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale. L'opera sarà installata a Palazzo Reale, nel cortile Maqueda.

Look Down è un invito a "guardare in basso", in antitesi all'indifferenza: prima di approdare a Palermo, l'opera è stata esposta a Napoli, nel deserto di Al Haniyah a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) e a Roma.

Jago parteciperà alla preview riservata alla stampa in programma il 16 febbraio alle 10.30 a Palazzo Reale e all'inaugurazione serale (ore 18). Saranno presenti anche il Presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno e il Direttore Generale della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso.

Jago fonda la sua ricerca artistica nelle tecniche tradizionali e affronta temi sociali. Riesce a imprimere una straordinaria umanità alle sue opere. In questo caso espone in un luogo che è Patrimonio mondiale dell'Umanità.

Per partecipare all'opening del 16 febbraio il pubblico dovrà prenotare on line fino ad esaurimento posti su www.jagopalazzoreale.it (cliccando su "prenota ora").

L'installazione è organizzata dalla Fondazione Federico II in collaborazione col Comune di Palermo.



