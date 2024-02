Le Eolie alla Bit puntano sulla valorizzazione sito Unesco

Le Eolie alla Bit di Milano hanno puntato, in particolare, sulla valorizzazione del proprio sito Unesco. Alla Borsa Internazionale del Turismo, nel panel organizzato dalla Regione Siciliana e riservato ai siti Unesco è stato, infatti, presentato 'Excover - Explore and Discover the Aeolian Islands', un progetto di valorizzazione del sito delle Eolie, il primo in Italia ad essere stato inserito già nel 2000 nella World Heritage List per gli aspetti naturalistici. Alla presentazione ha preso parte anche l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Il progetto, predisposto dal Comune di Lipari (capofila) insieme a quelli di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, è stato finanziato dal Ministero del Turismo e vedrà i suoi effetti e le sue ricadute già a partire dalla stagione turistica 2025.

Dopo una prima fase di analisi e definizione del piano di comunicazione, sono previsti: interventi di recupero e miglioramento della fruizione sentieristica dell'arcipelago (su oltre 40 percorsi); azioni di digitalizzazione e promozione online dei contenuti; realizzazione di una app promo-informativa che utilizzerà i contenuti messi gratuitamente a disposizione da Federalberghi Isole Eolie attraverso loveolie.com; azioni di internazionalizzazione volte ad attrarre visitatori interessati alle peculiarità delle piccole isole; workshop ed educational sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA