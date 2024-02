Museo "Godranopoli" chiuso, da Regione 97 mila euro per restauro

L'assemblea regionale siciliana destina 97 mila euro, nell'ultima finanziaria, per salvare "Godranopoli", il museo della civiltà contadina, fondato nel 1983 dal critico d'arte e giornalista Francesco Carbone, che raccoglieva quando era in funzione più di mille reperti del mondo agricolo (attrezzi e oggetti), strumenti di archeologia industriale, una biblioteca di cultura della Sicilia e una pinacoteca, e una raccolta di fotografie scattate da Giovanni Franco sulla lavorazione del grano con i muli soprattutto realizzata all'alba o al tramonto.

Il finanziamento è inserito nella legge 3, pubblicata nell'ultima Gazzetta Ufficiale della Regione, che mira alla "valorizzazione dell'identità siciliana, ai restauri e alla promozione delle attività artistiche". Dalla morte dl Carbone, avvenuta nel 1999, il museo demo-etno-antropologico di Godrano è in abbandono. La struttura è chiusa. "Grazie a questi fondi potremo avviare le procedure per la sua riapertura", dice il sindaco di Godrano Daniele Bellini di Fratelli d'Italia. "C'è stata un'ampia convergenza politica su questo progetto con il coinvolgimento anche di Valentina Chinnici del Pd - sottolinea il sindaco - perché il museo è un valore per l'intera collettività. Abbiamo già delle interlocuzioni con i Carbone che hanno la proprietà del bene. Riteniamo che debba passare al Comune. Una volta regolarizzata la struttura (in questo momento abusiva), dopo i restauri, si potrà riaprire il museo a fini anche turistici. L'anno scorso per ricordare Carbone abbiamo inaugurato un murales".



