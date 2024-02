A Valderice educazione stradale per 32 giovani migranti

Un corso di educazione stradale è stato tenuto nei locali del Sai di Bonagia, a Valderice (Trapani), per 32 giovani migranti ospiti del Centro di accoglienza gestito dalla cooperativa sociale "Badia Grande". Le lezioni sono state tenute dal comandante della polizia municipale di Valderice e di Pantelleria, Vito Simonte, coadiuvato dall'ispettrice Caterina Iovino.

I ragazzi, di varie nazionalità (Bangladesh, Gambia, Tunisia, Guinea, Costa d'Avorio ed Egitto), e di età compresa fra i 16 ed i 27 anni, per circa tre ore hanno seguito le lezioni di educazione stradale con attenzione, intervenendo, rispondendo ai quesiti posti dai docenti e ponendo domande. "Le differenze culturali e linguistiche - spiega una nota dell'ufficio per la comunicazione di Badia Grande - non sono state per nulla un ostacolo grazie alla mediazione di Valentina Villabuona, responsabile del Sai di Bonagia, e degli operatori dello stesso Centro di accoglienza Desirée Maiorana e Vita Messina. Corsi del genere nei centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa Badia Grande sono frequenti, in linea con il progetto nazionale del Miur denominato 'Edustrada' finalizzato ad educare i giovani ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive muovendosi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando le norme del Codice della strada e il contesto ambientale".



