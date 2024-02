Un marocchino di 27 anni è stato ucciso con diverse coltellate in strada a Paternò, in provincia di Catania. Il corpo della vittima è stato trovato in via Verga.

Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe stato commesso al culmine di una lite. Indagano i Carabinieri della locale compagnia e del comando provinciale di Catania



