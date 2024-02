Operazione antidroga a Palermo, ordinanza per 15

La polizia ha eseguito un'ordinanza del Gip di Palermo nei confronti di 15 indagati accusati, a vario titolo, di detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente in diversi quartieri del capoluogo. Le indagini sono state coordinate dalla Procura. Per otto indagati è stato disposto il carcere; sei sono stati posti agli arresti domiciliari e uno all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione si inserisce in un più vasto filone investigativo che ha interessato l'area mandamentale di Brancaccio ed è culminato nel maggio 2022 con l'operazione 'Tentacoli'.

Le indagini sono state estese al territorio di Brancaccio, nelle aree cittadine di Ballarò, Guadagna ed Arenella, delineandosi anche rapporti trasversali di compravendita tra anche con pusher di Trapani.

Cinque degli indagati sono stati arrestati in flagranza mentre sono stati sequestrati 116 chili di hashish, 15 chili di marijuana e 600 grammi di cocaina.



