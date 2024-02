Varchi (Fdi), continuerò a rappresentare Palermo in Parlamento

"Ho avuto il privilegio di svolgere per 18 mesi il ruolo di vicesindaco di questa città. E' un incarico che nei prossimi giorni mi appresto a lasciare.

Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla e tutto il Consiglio comunale". Lo ha detto il vicesindaco Carolina Varchi intervenendo stamane alla seduta del Consiglio comunale di Palermo nella sala Martorana. "Ho dovuto traghettare il Comune da un'amministrazione all'altra, in una fase delicata per quanto riguarda l'economia e il bilancio della città - ha detto Varchi - ho avuto da questo Consiglio un contributo costruttivo e propositivo da parte della maggioranza e dell'opposizione".

"Sono stata eletta deputata nel collegio uninominale di Palermo e continuerò a rappresentarla come parlamentare nazionale - ha aggiunto - da questa esperienza ho avuto un arricchimento professionale e culturale". Le dimissioni della vicesindaco, esponente di Fratelli d'Italia, erano state annunziate già nei mesi scorsi. Il ringraziamento alla Varchi per il lavoro svolto è arrivato, a nome del Consiglio, dal presidente Giulio Tantillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA