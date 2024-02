Palermo: Lagalla, nessun rimpasto in giunta solo sostituzioni

"Gli assetti di giunta, qualche mese fa, li abbiamo aggiornati a metà legislatura, adesso non procederemo ad un rimpasto, ma solo alla sostituzione di un assessore con un altro esponente indicato dal suo stesso partito, mantenendo così gli equilibri precedenti". Così afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso della conferenza stampa tenuta insieme alla vicesindaco Carolina Varchi che ha annunziato le dimissioni.

La Varchi, oltre a ricoprire l'incarico di vicesindaco, è stata titolare di un consistente pacchetto di deleghe: bilancio, tributi, beni confiscati, controllo analogo delle società partecipate. "Saranno assegnate dopo aver avuto indicazione da parte del partito, Fratelli d'Italia, di cui è espressione Carolina Varchi - ha spiegato Lagalla - fermo restando che a tutti gli assessori si richiede competenza e esperienza". Il sindaco non ha escluso che anche altri gruppi possano aver esigenza di modificare la rappresentanza nella giunta, ma ciò non comporterà, ha precisato Lagalla, "alcuna modifica degli equilibri esistenti in giunta".

Su designazione di Fratelli d'Italia, l'incarico di vicesindaco sarà affidato a Giampiero Cannella che manterrà la delega alla Cultura. "E' un ruolo che ha già rivestito. Ha competenza ed esperienza specifica", ha aggiunto il sindaco.

Lagalla ha anche detto che nominerà Carolina Varchi consulente del sindaco per i rapporti con il governo nazionale. "Non è solo un atto dovuto - ha detto Lagalla - ma un atto di sano egoismo nell'interesse della città".



