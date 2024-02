Migranti: naufragio a Lampedusa, continuano ricerche

Sono 350, sui 500 presenti all'hotspot, i migranti che oggi lasceranno Lampedusa. A disporre il trasferimento è stata la prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale. In mattinata verranno spostati in 180 con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, nel pomeriggio saranno invece 170 i migranti che verranno trasferiti con volo Oim.

Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 4 sbarchi, fra i quali quello dei 49 naufraghi salvati dalla guardia costiera dopo che il barchino di 8 metri in metallo è affondato. Vanno avanti intanto le ricerche, nell'area del naufragio, degli eventuali superstiti.



