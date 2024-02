I pupi di Mimmo Cuticchio ospiti d'onore a Tunisi

Con "L'infanzia di Orlando", la Compagnia Figli d'Arte Cuticchio vola a Tunisi per rappresentare l'Italia al Festival internazionale delle marionette, organizzato dal 3 al 10 febbraio alla Cité de la Culture di Tunisi dal Centro nazionale delle Arti delle Marionette, istituzione del ministero tunisino della Cultura che tutela e promuove una delle più antiche forme di teatro del mondo.

L'Italia è, infatti, ospite d'onore della quinta edizione delle Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (Jamc).

Oltre alla Compagnia Figli d'Arte Cuticchio, a rappresentate il nostro paese, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, saranno il Teatro del Drago di Ravenna con "Pinocchio" e Veronica Gonzalez per la regia di Laura Kibel con lo spettacolo "Cucina in punta di piedi", dedicato a Pellegrino Artusi.

Lo spettacolo e la lectio magistralis.

"L'infanzia di Orlando" della Compagnia Figli d'Arte Cuticchio andrà in scena domenica 4 febbraio. "A Tunisi - dice Mimmo Cuticchio - rappresenteremo a scena aperta l'inizio dell'avventura di uno dei paladini di Francia più emblematici della corte di Carlo Magno. Lo spettacolo si avvarrà dell'ausilio di un interprete che introdurrà le varie scene e gli studenti che vi assisteranno, arriveranno già preparati dai loro docenti". Sempre nell'ambito della quinta edizione del Festival internazionale delle marionette di Tunisi, martedì 6 febbraio, il maestro puparo Mimmo Cuticchio terrà una lectio magistralis sull'Opera dei Pupi all'università La Manouba; l'iniziativa è organizzata dall'Istituto italiano di Cultura di Tunisi in collaborazione con la Cattedra Sicilia per il dialogo di cultura e civiltà e l'università della Manouba. Il tema dell'edizione di quest'anno del Festival internazionale delle marionette di Tunisi, è "Il Burattino, l'Arte e la Vita". Per l'occasione arriveranno burattinai da Austria, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Iraq, Italia, Kuwait, Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Arabia Saudita, Spagna, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.





