Concerto al Massimo di Palermo, Clerici sul podio

Il nuovo appuntamento della stagione dei concerti del Teatro Massimo di Palermo domani, sabato 3 febbraio alle 20:30, vede sul podio Umberto Clerici, virtuoso del violoncello e direttore dalle innumerevoli esperienze internazionali. Insieme all'Orchestra è impegnato il Coro femminile diretto dal Maestro Salvatore Punturo. Solista Silviu Dima, primo violino dell'Orchestra del Teatro Massimo.

Per la prima volta a Palermo, Umberto Clerici, è direttore principale della Queensland Symphony Orchestra e si è affermato come uno dei nomi più richiesti nelle principali orchestre sinfoniche in Australia e Nuova Zelanda.

Il programma prende le mosse dal vibrante Concerto n. 2 per violino e orchestra di Sergej Prokofiev composto durante le sue innumerevoli tournées in Europa e Nord America. Sempre di Prokofiev sono i Due cori per coro femminile e orchestra op. 7, che saranno proposti a seguire. Il programma prosegue con Debussy con l'esecuzione di "Nocturnes", il trittico sinfonico per coro femminile e orchestra, considerato uno dei capolavori dell'impressionismo, originale nella forma e nell'orchestrazione.

Chiude il programma La valse, il poema coreografico per orchestra di Maurice Ravel, dedicato al valzer, la forma di danza simbolo del diciannovesimo secolo di cui Ravel era profondamente ammaliato.



